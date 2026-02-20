Представители крупных шиномонтажных сервисов анонсировали повышение цен на свои услуги весной на 10–15%, сообщили «Известиям» представители отрасли. В качестве причин участники рынка называют дефицит кадров, рост расходов на персонал и оборудование, увеличение административной нагрузки. Казаченко отметил, что в России крайне мало колледжей и курсов повышения квалификации для узких специальностей в отрасли ремонта автомобилей.

«С кадрами у нас в отрасли все плохо. Главная причина — непопулярность профессии. Сегодня средняя зарплата у хорошего слесаря составляет 250 тысяч рублей. У очень хорошего — 350-400 тысяч рублей. В кузовной специализации зарплаты немного снизились. Раньше оно были в районе 300 тысяч рублей, сейчас упали до 200. Деньги хорошие, но профессия сама по себе не очень популярна. Очень мало учебных комбинатов, которые подготавливают хорошие кадры. По слесарям хоть что-то есть, а по колористам или жестянщикам — по пальцам можно пересчитать колледжи и курсы повышения квалификации по всей стране. Люди учатся сами кустарными способами, у наставников. С подготовкой кадров у нас очень все плохо», — сказал собеседник НСН.

Ранее директор агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи заявила НСН, что ни один автомобильный рынок ни одной страны не локализован на 100%, даже Китая, поэтому мечты о полном импортозамещении – это утопия.

