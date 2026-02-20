Россиянам объяснили, кому грозит «весеннее обострение»

По его словам, это связано с возрастающей солнечной активностью. Природа просыпается, а люди начинают вести себя активнее, что приводит к обострению некоторых симптомов расстройств.

«Люди с психическими расстройствами ведут себя активнее, значит, чаще попадают в поле зрения специалистов — дома-то им скучно сидеть», — заключил эксперт.

Ранее психолог, автор метода психологии Psy-Try Татьяна Чернякова заявила «Радиоточке НСН», что «весеннее обострение» может произойти у любого человека из-за перестройки организма в межсезонье.

