Россиянам объяснили, кому грозит «весеннее обострение»
Даже вполне здоровые люди весной могут испытывать проблемы с психикой и вести себя неадекватно. Об этом NEWS.ru психиатр Василий Шуров.
По его словам, это связано с возрастающей солнечной активностью. Природа просыпается, а люди начинают вести себя активнее, что приводит к обострению некоторых симптомов расстройств.
«Люди с психическими расстройствами ведут себя активнее, значит, чаще попадают в поле зрения специалистов — дома-то им скучно сидеть», — заключил эксперт.
Ранее психолог, автор метода психологии Psy-Try Татьяна Чернякова заявила «Радиоточке НСН», что «весеннее обострение» может произойти у любого человека из-за перестройки организма в межсезонье.
