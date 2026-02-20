От ипотеки до аренды: Какие жилищные льготы готовят для семей

«Меры по жилищной поддержке, безусловно, будут. Одним из предложений совета по демографии было реструктуризировать процент по ипотеке по количеству детей. Обсуждение идет еще по ряду тем, одна из них – деревянное домостроение и в целом индивидуальное жилищное строение. Чтобы дом был свой, а не по квартирам. Мы готовили, в том числе, предложения по студенческим семьям. Для них была бы оптимальна модель, чтобы не было проблем в учебном заведении с семейным общежитием», - заявил он.

По словам собеседника НСН, доступная стоимость арендного жилья позволила бы семьям самостоятельно накопить на собственную недвижимость.

«Было бы неплохо выйти на рынок доступного арендного жилья, пока идет накопление своего капитала. Проблема молодежи, в том числе, в первом взносе на ипотеку. Я в свое время сам прошел через это, чтобы взять ипотеку, взял деньги в долг на первый взнос. Арендное жилье доступное позволяет накапливать капитал, который потом уже можно конвертировать. Взять льготные ипотеки или какой-то формат жилищного кредита. Он, в том числе, может быть корпоративным, яркие примеры есть. То есть постепенное накопление капитала и приход к своему жилью через эти ступени. Говорить о программе, которая бы позволяла сразу выдавать какие-то квадраты семье, наверное, преждевременно», - отметил он.

Ранее уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила «Радиоточке НСН», что некоторые семьи сегодня не решаются на рождение третьего ребенка из-за сложностей с решением жилищного вопроса.

