Ханский дворец закрыли для туристов в Крыму

В Крыму в Бахчисарае для туристов закрыли Ханский дворец, на одном из корпусов которого появилась трещина. Об этом рассказали в Бахчисарайском историко-культурном и археологическом музее-заповеднике.

Отмечается, что незначительное разрушение произошло во время строительных работ на набережной реки Чурук-Су из-за схода грунта и отсутствия под стеной фундамента.