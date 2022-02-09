Ханский дворец закрыли для туристов в Крыму

В Крыму в Бахчисарае для туристов закрыли Ханский дворец, на одном из корпусов которого появилась трещина. Об этом рассказали в Бахчисарайском историко-культурном и археологическом музее-заповеднике.

Отмечается, что незначительное разрушение произошло во время строительных работ на набережной реки Чурук-Су из-за схода грунта и отсутствия под стеной фундамента.

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По данным республиканского муфтията, к устранению неполадок будут привлечены высококвалифицированные специалисты Бахчисарайского музея-заповедника и минкультуры Крыма. В пресс-службе Минэкономразвития РФ заявили, что реставрация начнется в апреле.

Ханский дворец в Бахчисарае - бывшая резиденция крымских ханов, памятник общемирового значения. В дворце уже несколько лет ведутся реставрационные и противоаварийные работы.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ТуристыРеставрацияКрым
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