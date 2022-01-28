Из-за COVID-19 верующим запретили посещать богослужения в Дагестане

До 1 апреля 2022 года в Дагестане запрещены богослужения с присутствием прихожан в мечетях, церквях и синагогах. Об этом говорится на официальном сайте регионального управления Роспотребнадзора.

По данным источника, это связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

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В ведомстве подчеркнули, что для доступа граждан к богослужениям будут использоваться интернет-трансляции, а также телевизионные эфиры и другое дистанционное общение.

К тому же, власти рекомендовали верующим осуществлять религиозные обряды только в присутствии близких, чтобы сократить вероятность распространения коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ЗапретКоронавирусРелигияДагестан
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