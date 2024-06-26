«Хаб для туристов»: В АТОР опровергли популярность Румынии у россиян

«Румыния не входит в топ по выдаче шенгенских виз и уж точно не представляет туристического интереса. Аналитика агрегаторов зачастую сильно расходится с аналитикой туроператоров. Никакой популярности у Румынии нет, особенно в летний период. Безусловно, у агрегаторов из-за отсутствия букинга удобно бронировать страны, куда ездят россияне, но ни у одного оператора в России Румыния не представлена. Не выходят на связь и сами румыны», – сказал Мурадян.

При этом собеседник НСН признал, что российские туристы периодически ездят в Румынию, но не в составе организованных туристических групп.

«Какой-то объем продукта был и есть наверняка, но это никак не связано с организованным туризмом. Безусловно, отдельные туристы бронируют номера, поскольку им надо где-то жить. То, что Румыния стала выдавать шенгенские визы, безусловно, открывает доступ к основной Европе, популярной у туристов, но это все равно капля в море. Румыния — это хаб, вариант погасить визу правильным въездом», – добавил Мурадян.

Ранее сообщалось, что число бронирований российскими туристами отелей и апартаментов за границей на июль 2024 года выросло на 72% по сравнению с показателями прошлого года.

