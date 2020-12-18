Россиян оштрафовали на 23 млн рублей за опоздание с тестом на COVID-19
C момента введения требования о предоставлении после возвращения из-за границы результатов теста на COVID-19 в течение трех дней, россияне получили штрафов на общую сумму более 23 миллионов рублей, пишет «Интерфакс»
Ранее Главный государственный санитарный врач выпустил постановление, согласно которому все прибывающие из-за границы граждане РФ обязаны через портал «Госуслуги» предоставить в Роспотребнадзор данные о результате исследования на COVID-19 методом ПЦР-теста.
В ведомстве отметили, что выезд в зарубежные страны повышает риски заражения коронавирусной инфекции. Среди наиболее безопасных стран, с которыми открыто авиасообщение, Роспотребнадзор выделил Танзанию, Сейшельские острова и Эфиопию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru