Россиян оштрафовали на 23 млн рублей за опоздание с тестом на COVID-19

C момента введения требования о предоставлении после возвращения из-за границы результатов теста на COVID-19 в течение трех дней, россияне получили штрафов на общую сумму более 23 миллионов рублей, пишет «Интерфакс»

Ранее Главный государственный санитарный врач выпустил постановление, согласно которому все прибывающие из-за границы граждане РФ обязаны через портал «Госуслуги» предоставить в Роспотребнадзор данные о результате исследования на COVID-19 методом ПЦР-теста.

Более 170 тысяч россиян вернулись из-за границы за месяц

В ведомстве отметили, что выезд в зарубежные страны повышает риски заражения коронавирусной инфекции. Среди наиболее безопасных стран, с которыми открыто авиасообщение, Роспотребнадзор выделил Танзанию, Сейшельские острова и Эфиопию.



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ФОТО: РИА Новости / Мустафа Далпальта
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