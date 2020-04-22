Более 170 тысяч россиян вернулись из-за границы за месяц

В частности, с 13 по 21 апреля удалось выполнить 19 вывозных рейсов, которыми в Россию прибыли 3632 соотечественника, застрявших за рубежом из-за ситуации с коронавирусом.

Как отмечает RT, на днях из Белграда в Москву доставлены 92 человека, которые находились на территории Сербии и Северной Македонии.

