Более 170 тысяч россиян вернулись из-за границы за месяц

Свыше 170 тысяч граждан Российской Федерации возвратились на родину в течение месяца. Такие цифры приводит ТАСС, ссылаясь на статистику министерства транспорта и Федерального агентства воздушного транспорта. Информация обобщена с 20 марта по 21 апреля.

«Остров невезения» не отпускает россиян домой

В частности, с 13 по 21 апреля удалось выполнить 19 вывозных рейсов, которыми в Россию прибыли 3632 соотечественника, застрявших за рубежом из-за ситуации с коронавирусом.

Как отмечает RT, на днях из Белграда в Москву доставлены 92 человека, которые находились на территории Сербии и Северной Македонии.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: скриншот видео с instagram.com/akadkina
ТЕГИ:МинтрансРосавиация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры