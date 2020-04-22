Более 170 тысяч россиян вернулись из-за границы за месяц
Свыше 170 тысяч граждан Российской Федерации возвратились на родину в течение месяца. Такие цифры приводит ТАСС, ссылаясь на статистику министерства транспорта и Федерального агентства воздушного транспорта. Информация обобщена с 20 марта по 21 апреля.
В частности, с 13 по 21 апреля удалось выполнить 19 вывозных рейсов, которыми в Россию прибыли 3632 соотечественника, застрявших за рубежом из-за ситуации с коронавирусом.
Как отмечает RT, на днях из Белграда в Москву доставлены 92 человека, которые находились на территории Сербии и Северной Македонии.
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