Границы ряда стран могу быть закрыты до сентября 2021 года

Границы целого ряда стран, популярных у туристов из России, могут быть закрыты до сентября 2021 года. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

Игнатьев также отметил, что российские туроператоры в этом году из-за пандемии потеряли 95-97% своих зарубежных клиентов, передает ТАСС.

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Из-за пандемии Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, однако с сентября авиасообщение с рядом стран стало возобновляться.

Ране РИА ФАН выяснил, сколько россиян отказалось от туров в связи с усилением противоковидных ограничений в Крыму и Сочи.

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ФОТО: pixabay.com
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