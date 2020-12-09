Границы ряда стран могу быть закрыты до сентября 2021 года

Границы целого ряда стран, популярных у туристов из России, могут быть закрыты до сентября 2021 года. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

Игнатьев также отметил, что российские туроператоры в этом году из-за пандемии потеряли 95-97% своих зарубежных клиентов, передает ТАСС.