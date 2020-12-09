Границы ряда стран могу быть закрыты до сентября 2021 года
Границы целого ряда стран, популярных у туристов из России, могут быть закрыты до сентября 2021 года. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.
Игнатьев также отметил, что российские туроператоры в этом году из-за пандемии потеряли 95-97% своих зарубежных клиентов, передает ТАСС.
Из-за пандемии Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, однако с сентября авиасообщение с рядом стран стало возобновляться.
Ране РИА ФАН выяснил, сколько россиян отказалось от туров в связи с усилением противоковидных ограничений в Крыму и Сочи.
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