Турпоток через границу Благовещенск — Хэйхэ вырос вдвое

За первые шесть месяцев 2026 года российско-китайскую границу через пункт пропуска Благовещенск — Хэйхэ пересекли почти 400 тысяч человек. Этот показатель вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил НСН сенатор от Приморского края Александр Ролик.

«Безвизовый режим работает — и цифры это подтверждают. Это не только туризм — это и развитие экономических связей, торговли, бизнеса. Дальний Восток становится реальным мостом между Россией и Китаем», — заявил сенатор.

За первые шесть месяцев 2026 года через пункт пропуска Благовещенск — Хэйхэ прошло 391 192 человека — почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таможенные органы оформили 10 828 грузовых автомобилей и пассажирских автобусов — в полтора раза больше, чем годом ранее. Особенно заметен эффект от введения безвизового режима для пассажирских перевозок: по маршруту Хабаровск — Фуюань в мае перевезено более 1 800 туристов против 300 до введения безвиза — рост в 5,7 раза.

По словам сенатора, рост турпотока уже отражается на экономике приграничных городов. По итогам 2025 года поступления от туристического налога в Благовещенске за три квартала составили 20 миллионов рублей. Вырос оборот розничной торговли и заведений общепита.

«Приморский край тоже чувствует этот импульс — за первый квартал 2026 года число китайских туристов в регионе выросло на 11%. Безвизовый режим открыл возможности, которые раньше были заблокированы бюрократическими барьерами», — заключил Ролик.

