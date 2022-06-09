«Не нажираться в самолете!»: Врач дал советы россиянам по летнему отдыху
Отдыхать в жарких странах не опасно, однако нужно дать себе время привыкнуть к погоде и не налегать на алкоголь, посоветовал в эфире НСН врач Михаил Коневский.
«Климатический стресс» здоровому человеку не страшен, если не напиваться в жару и не превышать возможности собственного организма, рассказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» врач московской скорой помощи Михаил Коневский.
«Мода» на отдых в жарком климате может навредить, предостерег россиян главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Температура выше +27 градусов может вызывать климатический стресс и негативно отразиться на состоянии здоровья, заявил он.
«Климатический стресс можно испытать, когда ты прилетаешь из одной страны в другую. Это акклиматизация, это от силы день-полтора. А потом все входит в норму, организм привыкает, стабилизируется. Это каждому свое! Человек должен уже к своему возрасту знать свой организм, что он может перенести, что не может. Тут никаких критериев строгих не существовало. Все зависит от человека, от его ощущений. Мы все на чем-то учимся, кто-то на своих ошибках, кто-то на чужих. Баня в какой-то степени может стать стрессом, но опять же, если человек ей пользуется давно, он знает, где можно поддать жару, где убавить. Просто так в полымя он лезть не будет», - успокоил врач.
При этом отдыхать нужно с умом, не злоупотребляя алкоголем в первые же дни отдыха, поскольку в жаркую погоду риск нанести урон здоровью максимален, напомнил Коневский.
«Если вы приехали на побережье Средиземного моря, в Египет, в Израиль, то первый день лучше посидеть в тени, не надо бросаться за спиртным, как это у нас многие любят: напиться и нырнуть в бассейн, чтоб оттуда иногда и не выплыть. Надо немножко подождать, потерпеть, и все будет нормально, организм привыкнет моментально, тем более если организм молодой. А как показывает практика, пожилые-то у нас не особо ездят за границу, это только в Европе в 70-80 лет путешествуют по миру, а у нас не получается ни по финансовым, ни по физиологическим соображениям. На Кубани, в Крыму попроще с климатом, но там нет нормальной инфраструктуры, которую наши сограждане привыкли получать за рубежом. У нас не умеют и не хотят уметь оказывать первую помощь. Попробуйте спросить человека, как он сможет остановить кровь, сделать непрямой массаж сердца, искусственное дыхание, зашинировать ногу переломанную? Хотя у меня были такие случаи, когда я летел на самолете, а человеку стало плохо. Но, опять же, как всегда, человек же не может спокойно дождаться рейса, надо нажраться! Дал судороги в самолете, я его лечил. Я всегда ношу с собой тонометр, фонендоскоп… Это реальный случай», - предупредил медик.
Ранее вице-президент РСТ, руководитель Регионального совета РСТ Санаева Ольга в пресс-центре НСН заявила, что Турция и Египет по-прежнему остаются доступными направлениями с финансовой точки зрения для российских туристов.
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