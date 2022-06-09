«Не нажираться в самолете!»: Врач дал советы россиянам по летнему отдыху

«Климатический стресс» здоровому человеку не страшен, если не напиваться в жару и не превышать возможности собственного организма, рассказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» врач московской скорой помощи Михаил Коневский.

«Мода» на отдых в жарком климате может навредить, предостерег россиян главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Температура выше +27 градусов может вызывать климатический стресс и негативно отразиться на состоянии здоровья, заявил он.

«Климатический стресс можно испытать, когда ты прилетаешь из одной страны в другую. Это акклиматизация, это от силы день-полтора. А потом все входит в норму, организм привыкает, стабилизируется. Это каждому свое! Человек должен уже к своему возрасту знать свой организм, что он может перенести, что не может. Тут никаких критериев строгих не существовало. Все зависит от человека, от его ощущений. Мы все на чем-то учимся, кто-то на своих ошибках, кто-то на чужих. Баня в какой-то степени может стать стрессом, но опять же, если человек ей пользуется давно, он знает, где можно поддать жару, где убавить. Просто так в полымя он лезть не будет», - успокоил врач.