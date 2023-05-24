Глава RussiaDiscovery: Дагестан стал лидером по приключенческому туризму

«Сфера активного, приключенческого туризма растет. В прошлом году по некоторым направлениям мы наблюдали большие цифры роста: доходило даже до 150%. Также росли такие известные и привлекательные направления, как Камчатка (на 20%), Алтай (на 14%). Дагестан вырос в прошлом году на 44%. Если говорить про самые популярные туры – это, прежде всего, Дагестан. Он успел создать сильные бренды: Сулакский каньон, Дербент… Люди, слыша эти названия, видят эти картинки и стремятся поехать на эту территорию. На втором месте продолжает уверенно находиться Республика Алтай. Там есть много мест, которые давно являются магнитами на этой территории», - сказал Мамонтов.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что в 2023 году увеличились расходы россиян на турпоездки как внутри страны, так и за рубеж.

