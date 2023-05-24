Глава RussiaDiscovery: Дагестан стал лидером по приключенческому туризму
Дагестан успел создать сильные «бренды», такие как Сулакский каньон, отметил в эфире НСН гендиректор RussiaDiscovery Вадим Мамонтов.
Дагестан стал лидером по приключенческому туризму среди россиян, на втором месте находится Алтай, рассказал руководитель комиссии РСТ по приключенческому туризму, генеральный директор RussiaDiscovery Вадим Мамонтов в пресс-центре НСН.
«Сфера активного, приключенческого туризма растет. В прошлом году по некоторым направлениям мы наблюдали большие цифры роста: доходило даже до 150%. Также росли такие известные и привлекательные направления, как Камчатка (на 20%), Алтай (на 14%). Дагестан вырос в прошлом году на 44%. Если говорить про самые популярные туры – это, прежде всего, Дагестан. Он успел создать сильные бренды: Сулакский каньон, Дербент… Люди, слыша эти названия, видят эти картинки и стремятся поехать на эту территорию. На втором месте продолжает уверенно находиться Республика Алтай. Там есть много мест, которые давно являются магнитами на этой территории», - сказал Мамонтов.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что в 2023 году увеличились расходы россиян на турпоездки как внутри страны, так и за рубеж.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru