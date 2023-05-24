Глава «Диал-Тур»: Стоимость детского отдыха предстоящим летом снизится
Родители покупают детям путевки, прежде всего, в своем регионе или в ближайшем, отметила в эфире НСН Татьяна Иванова.
В этом году смены в детских лагерях могут составлять 10-15 дней, из-за чего стоимость отдыха значительно уменьшается, рассказала руководитель комиссии по детскому отдыху и активному туризму, генеральный директор ООО «Диал-тур» Татьяна Иванова в пресс-центре НСН.
«Тенденции этого сезона такие, что родители покупают путевки, прежде всего, в своем регионе или в ближайшем. То есть, Москва покупает в Московской области или в Калуге. Санкт-Петербург едет в Ленинградскую область и в Карелию. Вторая тенденция – это сокращение количества дней в смену. Сегодня мы видим смены продолжительностью 15-10 дней. Соответственно, общая стоимость отдыха детей уменьшилась. Это один из инструментов снижения и доступности массового детского отдыха. Также есть инструменты, которые идут со стороны предприятий. Их часть выделяет денежные средства для компенсаций для своих сотрудников», - сказала Иванова.
Ранее, 17 мая, мэр Калуги Дмитрий Денисов заявил, что калужские лагеря и санатории готовы принять около 6500 тысяч детей.
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