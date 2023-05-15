В Госдуме предложили разрешить родителям приезжать к детям в лагеря отдыха
Депутат Госдумы Артем Метелев направил в Роспотребнадзор обращение с предложением отменить запрет на посещение родителями своих детей в детских лагерях.
Ограничения были введены в период пандемии.
«Дезинфекция, ношение масок на кухне и другие ограничения должны остаться. Но во встрече с детьми точно не стоит отказывать», - написал Метелев в своем Telegram-канале.
Ранее правительство России решило перевести публикацию данных по заболеваемости коронавирусом в еженедельный формат вместо ежедневного. Уже с 23 мая данные по COVID-19 будут публиковать каждую неделю по вторникам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru