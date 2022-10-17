Германия ужесточила получение визы для россиян

Для получения визы в Германию граждане России теперь должны подать выписку из банка, работающего в странах — членах ЕС. Об этом сообщает РБК со ссылкой на VisaMetric.



Отмечается, что для получения визы турист должен подтвердить, что на время пребывания в Шенгенской зоне у него будет достаточно денег на жизнь. От заявителя потребуют соответствующие выписки из банковского счета за последние три месяца.