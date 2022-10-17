Германия ужесточила получение визы для россиян
Для получения визы в Германию граждане России теперь должны подать выписку из банка, работающего в странах — членах ЕС. Об этом сообщает РБК со ссылкой на VisaMetric.
Отмечается, что для получения визы турист должен подтвердить, что на время пребывания в Шенгенской зоне у него будет достаточно денег на жизнь. От заявителя потребуют соответствующие выписки из банковского счета за последние три месяца.
Аналогичное требование предусмотрено и в случае желания получить визу для частных визитов (к знакомым или родственникам), деловой визы, а также на визу для участников научных, культурных, спортивных мероприятий и на визу в целях лечения.
Евросоюз с 12 сентября приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Германия, например, кроме оплаченных билетов стала запрашивать подтверждение оплаты забронированного жилья. Бронирования с онлайн-сервисов с отсроченной оплатой по приезде не учитываются.
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