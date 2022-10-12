Чехия запретит въезд в страну россиянам с туристическим шенгеном
Чешский министр иностранных дел Ян Липавский заявил, что с 25 октября будет запрещён въезд в Чехию граждан России с туристическими шенгенскими визами, сообщает ТАСС.
По его словам, запрет касается россиян, получивших кратковременные шенгенские визы с целью туризма, участия в культурных и спортивных мероприятиях.
«Им будет запрещён въезд в Чехию. Это касается прежде всего российских граждан, которые прибывают в международный аэропорт в Праге», - заключил он.
Ранее МИД Чехии выпустило обращение к гражданам республики с призывом выехать из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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