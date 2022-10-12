Чехия запретит въезд в страну россиянам с туристическим шенгеном

По его словам, запрет касается россиян, получивших кратковременные шенгенские визы с целью туризма, участия в культурных и спортивных мероприятиях.

«Им будет запрещён въезд в Чехию. Это касается прежде всего российских граждан, которые прибывают в международный аэропорт в Праге», - заключил он.

Ранее МИД Чехии выпустило обращение к гражданам республики с призывом выехать из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

