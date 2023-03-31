Генконсульство России в Дубае временно прекратит прием граждан

Генконсульство России в Дубае с апреля временно прекратит прием по консульским вопросам, говорится в сообщении консульства на сайте.

Отмечается, что прием приостановлен в связи с переездом в новое здание.

«За получением услуг [...] обращаться в консульский отдел посольства России в Абу-Даби", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о намерении США ввести безвизовый въезд для граждан Израиля.

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