Генконсульство России в Дубае временно прекратит прием граждан
31 марта 202316:52
Генконсульство России в Дубае с апреля временно прекратит прием по консульским вопросам, говорится в сообщении консульства на сайте.
Отмечается, что прием приостановлен в связи с переездом в новое здание.
«За получением услуг [...] обращаться в консульский отдел посольства России в Абу-Даби", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о намерении США ввести безвизовый въезд для граждан Израиля.
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31 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru