США введут безвизовый въезд для граждан Израиля

«Как мы и обещали, все законодательные требования для освобождения израильтян от необходимости получать визу на въезд в США успешно выполнены», — написал политик в Twitter.

В ближайшие месяцы власти ближневосточной страны выполнят ряд дополнительных требований. Ожидается, что уже с сентября гражданам Израиля не придется получать визы для въезда в Соединенные Штаты.

