США введут безвизовый въезд для граждан Израиля

Граждане Израиля в текущем году смогут въезжать в США без получения визы. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

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«Как мы и обещали, все законодательные требования для освобождения израильтян от необходимости получать визу на въезд в США успешно выполнены», — написал политик в Twitter.

В ближайшие месяцы власти ближневосточной страны выполнят ряд дополнительных требований. Ожидается, что уже с сентября гражданам Израиля не придется получать визы для въезда в Соединенные Штаты.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
ТЕГИ:Безвизовый РежимНетаньяхуСШАИзраиль

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