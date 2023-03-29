США введут безвизовый въезд для граждан Израиля
Граждане Израиля в текущем году смогут въезжать в США без получения визы. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
«Как мы и обещали, все законодательные требования для освобождения израильтян от необходимости получать визу на въезд в США успешно выполнены», — написал политик в Twitter.
В ближайшие месяцы власти ближневосточной страны выполнят ряд дополнительных требований. Ожидается, что уже с сентября гражданам Израиля не придется получать визы для въезда в Соединенные Штаты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru