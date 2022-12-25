Генконсул РФ: домой отправлены все остававшиеся в Хургаде россияне
Все россияне, которые были вынуждены задержаться в Хургада из-за проблем у авиакомпании iFly, альтернативными авиарейсами отправлены на родину, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального консула в Хургаде Виктора Воропаева.
Последняя группа отдыхающих вылетела домой вечером 24 декабря рейсом авиакомпании Red Wings. Как отметил дипломат, таким образом «мероприятия по отправке россиян, не по своей воле задержавшихся в Хургаде, завершены».
Туристам необходимо тщательно выбирать перевозчика, стоимость билета у регулярных дороже, но вопрос надежности в сегодняшних реалиях особенно важен, заявил основатель и гендиректор туроператора АРТ-ТУР Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН.
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