Генконсул РФ: домой отправлены все остававшиеся в Хургаде россияне

Все россияне, которые были вынуждены задержаться в Хургада из-за проблем у авиакомпании iFly, альтернативными авиарейсами отправлены на родину, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального консула в Хургаде Виктора Воропаева.

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Последняя группа отдыхающих вылетела домой вечером 24 декабря рейсом авиакомпании Red Wings. Как отметил дипломат, таким образом «мероприятия по отправке россиян, не по своей воле задержавшихся в Хургаде, завершены».

Туристам необходимо тщательно выбирать перевозчика, стоимость билета у регулярных дороже, но вопрос надежности в сегодняшних реалиях особенно важен, заявил основатель и гендиректор туроператора АРТ-ТУР Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТуризмЕгипет
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