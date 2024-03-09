Генеральное консульство России откроется на Мальдивах
Генеральное консульство РФ откроется в столице Мальдивской Республики городе Мале. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Цены на проживание в отелях Мальдив снизились на 15-30% по окончании новогодних праздников, а цены на перелеты упали до четырех раз, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Россия заняла первое место по числу туристов, которые в январе прибыли на отдых в Мальдивскую Республику. Газета The Economic Times сообщает со ссылкой на статистику туриндустрии республики, что в первый месяц года на островах зарегистрировали 18 561 гостя из России. На втором месте оказалась Италия (18 111), на третьем — Китай (16 529).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru