Генеральное консульство России откроется на Мальдивах

Цены на проживание в отелях Мальдив снизились на 15-30% по окончании новогодних праздников, а цены на перелеты упали до четырех раз, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Россия заняла первое место по числу туристов, которые в январе прибыли на отдых в Мальдивскую Республику. Газета The Economic Times сообщает со ссылкой на статистику туриндустрии республики, что в первый месяц года на островах зарегистрировали 18 561 гостя из России. На втором месте оказалась Италия (18 111), на третьем — Китай (16 529).

