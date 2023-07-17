Миллионным туристом на Мальдивах оказался россиянин
17 июля 202317:20
Мальдивы объявили миллионного туриста в этом году - им стал россиянин, сообщает портал Raajje.mv.
При этом россиянин сейчас живет в Великобритании. Отмечается, что он приехал отдыхать с женой и маленьким ребенком.
Мужчину зовут Антон Павлов, он прилетел рейсом британской авиакомпании, где его ждала торжественная встреча и подарки. Сам турист признался, что посетил Мальдивы в первый раз.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Турция становится для российских туристов дороже Мальдив.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Миллионным туристом на Мальдивах оказался россиянин
- Зампостпреда РФ при ООН заявил, что решение по зерновой сделке окончательное
- В Польше у кошек обнаружили птичий грипп
- Роспотребнадзор: В России нет «неизвестной» египетской болезни
- Владелец брендов Zewa, Libresse и Libero продал свой российский бизнес
- Хуснуллин заявил, что опоры железнодорожной части Крымского моста не пострадали
- Эксперт назвал возможные модели атаковавших Крымский мост беспилотников
- Хуснуллин: Решение о движении автомобилей по Крымскому мосту примут в ближайшее время
- Белорусские пограничники перехватили украинский разведывательный дрон
- СМИ: на маркетплейсах России выросло количество контрафактной электроники
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru