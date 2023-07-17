Миллионным туристом на Мальдивах оказался россиянин

Мальдивы объявили миллионного туриста в этом году - им стал россиянин, сообщает портал Raajje.mv.

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При этом россиянин сейчас живет в Великобритании. Отмечается, что он приехал отдыхать с женой и маленьким ребенком.

Мужчину зовут Антон Павлов, он прилетел рейсом британской авиакомпании, где его ждала торжественная встреча и подарки. Сам турист признался, что посетил Мальдивы в первый раз.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Турция становится для российских туристов дороже Мальдив.

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ФОТО: Радио Jazz
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