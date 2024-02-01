Больше всего туристов на Мальдивах в январе было из России

Ранее сообщалось, что россияне заняли первое место по турпотоку в Турцию в 2023 году. За год эту страну посетили 56,7 миллиона туристов, из них 6,3 миллиона - россияне, второе место у Германии – 6,2 миллиона, а третье у Великобритании (3,8 миллиона).

Санатории в Сочи и Кавминводах являются самыми популярными в России, путевки на ноябрь бронируют уже с января, рассказал гендиректор санатория «Знание» в Сочи, председатель правления Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов в интервью НСН.

