Больше всего туристов на Мальдивах в январе было из России

Россия заняла первое место по числу туристов, которые в январе прибыли на отдых в Мальдивскую Республику. Газета The Economic Times сообщает со ссылкой на статистику туриндустрии республики, что в первый месяц года на островах зарегистрировали 18 561 гостя из России. На втором месте оказалась Италия (18 111), на третьем — Китай (16 529).

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Ранее сообщалось, что россияне заняли первое место по турпотоку в Турцию в 2023 году. За год эту страну посетили 56,7 миллиона туристов, из них 6,3 миллиона - россияне, второе место у Германии – 6,2 миллиона, а третье у Великобритании (3,8 миллиона).

Санатории в Сочи и Кавминводах являются самыми популярными в России, путевки на ноябрь бронируют уже с января, рассказал гендиректор санатория «Знание» в Сочи, председатель правления Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов в интервью НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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