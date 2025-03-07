«Франция, Испания и Греция»: Россиянам дали советы по оформлению шенгенской визы

«Туристические визы россиянам продолжают выдавать 17 стран из 29 стран Шенгенского соглашения. Среди этих стран самые популярные – это Франция, Испания, Италия, Греция. Много запросов и по другим странам, это происходит благодаря стабилизации выдачи виз по срокам, хоть срок рассмотрения более продолжительный сегодня. Сейчас многие туристы заранее подают документы, можно подавать за шесть месяцев до предполагаемой поездки. Лучше заранее собирать полный пакет документов для этого», - отметил он.

При этом Горин подчеркнул, что за несколько лет сокращение туристического потока из России в Европу составило 90%.

«Туризм во многих странах является очень важной отраслью экономики. В ряде стран доля российских туристов составляла 10% и более. Большинство стран, которые активно развивали туризм, продолжают выдавать визы. К сожалению, абсолютное количество туристических поездок в Европу за последние три года очень сократилось. Сокращение составляет 90% по сравнению с 2019 годом. Стыковочные рейсы помогают сохранять интерес к Испании, Италии, Франции. Больше поездок стало и на Кипр. Но ряд стран въезд туристам из России не разрешают, даже если есть шенгенская виза другого государства соглашения», - рассказал собеседник НСН.

Процент отказа в выдаче визы, если человек подается через турагентство - менее 1%, тогда как если он делает это сам с фальшивыми документами или через недобросовестного посредника, то эта цифра увеличивается до 20%, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян «Радиоточке НСН».



