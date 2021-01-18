Финляндия для туристов в ближайшем будущем не откроется
Финляндия в ближайшее время будет закрыта для туристов. Об этом сообщила представитель МВД страны Эриикка Костинен.
По ее словам, в пятницу правительство намерено ввести новые ограничения на въезд в страну, передает РИА Новости.
На данный момент ограничения действуют до 9 февраля. Разрешены лишь деловые поездки и грузоперевозки.
«Финляндия определенно не откроется для туризма в ближайшем будущем», - сказала Костинен.
Ранее стало известно, что российские авиакомпании с 27 января возобновят полеты в Финляндию, Вьетнам, Индию и Катар.
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