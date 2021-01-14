Путешествовать по стране после Нового года отправились 10 млн россиян
Путешествовать по стране в новогодние и рождественские праздники отправились порядка 10 млн россиян. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
Он отметил, что большинство путешественников выбирали активный отдых на природе или оздоровительный туризм.
Вице-премьер добавил, что переход в сторону более активного туризма обусловлен условиями самоизоляции и ограничительными мероприятиями. К наиболее востребованным видам отдыха Чернышенко отнес пешие и конные прогулки, лыжи и сноуборд, термальные источники и санаторно-курортные программы.
При этом туристический поток на российские горнолыжные курорты вырос с 8 по 23 процентов. Ожидается, что в феврале-марте цены на горнолыжных курортах снизятся и это привлечет молодых туристов, поэтому популярность отдыха в горах сохранится до конца зимнего сезона.
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