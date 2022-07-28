Федералы обирают регионы: Почему туризм в регионах России не развивается
Введение сборов с российских туристов – это финансирование отрасли за счет доходов россиян, а не бюджета, заявил НСН глава комитета РСТ по внутреннему туризму Илья Уманский.
Руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму Илья Уманский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что туристическая отрасль не развивается в российских субъектах, так как они не получают прибыль напрямую от туризма, но много тратят на него.
«Возникновение вопроса о введении туристических сборов – это классический перекос в распределении налогов между федеральным центром и регионами. Напрямую регион от развития туризма доходов практически не получает. Потому что они складываются из имущественных налогов и налогов социальных отчислений, например, зарплат. А все остальное уходит в федеральный центр. Проблема развития туризма в регионах в том, что, чем больше в регион приезжает туристов, тем больше нагрузка на расходный бюджет, при этом прямых доходов от этого ничтожно мало. Поэтому здесь и возник вопрос, как дособрать эти средства с туриста», - объяснил он.
При этом, по его мнению, туристические сборы с российских туристов хотят ввести для финансирования отрасли за счет доходов россиян, а не бюджета.
«С точки зрения системного подхода ситуация немного кривовата. Наверное, более правильно было решить вопрос перераспределения бюджетов между федералами и регионами. Но это более сложно, чем осуществить туристические сборы. Такая практика есть в некоторых странах, но чаще там собирают деньги с внутренних иностранных туристов. А мы здесь иностранцев не имеем и начинаем собирать со своих туристов внутри страны. Но это не решит проблему финансирования туризма в регионах», - заключил Уманский.
Ранее вице-президент объединения «Опора России» и гендиректор компании «Конструктор путешествий» Алексей Кожевников в пресс-центре НСН призвал отменить курортный сбор.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+11 515 / сут.
Умерли
382 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+5 018 / сут.
- Экс-депутат Рады Кива предупредил о новом наступлении ВСУ на Херсон
- На Украине хотят лишить престола патриарха Кирилла
- Роскомнадзор обратился в суд с требованием отозвать лицензию у «Новой газеты»
- Санкции против России грозят оставить Британию без традиционного блюда фиш-энд-чипс
- Песков: Договоренностей по обмену Бута на Грайнер и Уилана пока нет
- В Кремле ответили на призыв Пушилина «освобождать русские города» на Украине
- Германия введет осенью налог на газ
- В Китае заявили, что не позволят НАТО сеять хаос в Тихоокеанском регионе
- СМИ: Российские вузы засекретили данные поступающих детей участников спецоперации
- В России впервые с апреля выявили более 11,5 тысячи случаев COVID-19 за сутки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru