Федералы обирают регионы: Почему туризм в регионах России не развивается

Введение сборов с российских туристов – это финансирование отрасли за счет доходов россиян, а не бюджета, заявил НСН глава комитета РСТ по внутреннему туризму Илья Уманский.


Руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму Илья Уманский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что туристическая отрасль не развивается в российских субъектах, так как они не получают прибыль напрямую от туризма, но много тратят на него.

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«Возникновение вопроса о введении туристических сборов – это классический перекос в распределении налогов между федеральным центром и регионами. Напрямую регион от развития туризма доходов практически не получает. Потому что они складываются из имущественных налогов и налогов социальных отчислений, например, зарплат. А все остальное уходит в федеральный центр. Проблема развития туризма в регионах в том, что, чем больше в регион приезжает туристов, тем больше нагрузка на расходный бюджет, при этом прямых доходов от этого ничтожно мало. Поэтому здесь и возник вопрос, как дособрать эти средства с туриста», - объяснил он.

При этом, по его мнению, туристические сборы с российских туристов хотят ввести для финансирования отрасли за счет доходов россиян, а не бюджета.

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«С точки зрения системного подхода ситуация немного кривовата. Наверное, более правильно было решить вопрос перераспределения бюджетов между федералами и регионами. Но это более сложно, чем осуществить туристические сборы. Такая практика есть в некоторых странах, но чаще там собирают деньги с внутренних иностранных туристов. А мы здесь иностранцев не имеем и начинаем собирать со своих туристов внутри страны. Но это не решит проблему финансирования туризма в регионах», - заключил Уманский.

Ранее вице-президент объединения «Опора России» и гендиректор компании «Конструктор путешествий» Алексей Кожевников в пресс-центре НСН призвал отменить курортный сбор.

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ФОТО: РИА Новости
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