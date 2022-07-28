Федералы обирают регионы: Почему туризм в регионах России не развивается

«Возникновение вопроса о введении туристических сборов – это классический перекос в распределении налогов между федеральным центром и регионами. Напрямую регион от развития туризма доходов практически не получает. Потому что они складываются из имущественных налогов и налогов социальных отчислений, например, зарплат. А все остальное уходит в федеральный центр. Проблема развития туризма в регионах в том, что, чем больше в регион приезжает туристов, тем больше нагрузка на расходный бюджет, при этом прямых доходов от этого ничтожно мало. Поэтому здесь и возник вопрос, как дособрать эти средства с туриста», - объяснил он.

При этом, по его мнению, туристические сборы с российских туристов хотят ввести для финансирования отрасли за счет доходов россиян, а не бюджета.