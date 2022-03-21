ФАС предостерегла трех туроператоров от заявлений о росте цен

Отмечается, что предостережения были выданы туроператорам «Мультитур» и «Дельфин», а также группе компаний Atelika Hotel Group. Там говорится о недопустимости нарушать закон о защите конкуренции. ФАС подчеркнула, что прогнозы о повышении цен туроператоры озвучивали в СМИ.

Служба сообщила, что подобные публичные заявления могут привести к необоснованному росту цен и ажиотажному спросу на услуги.

Ранее член Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева в пресс-центре НСН заявила, что на сегодняшний день «открытые» для россиян туристические страны заинтересованы в увеличении турпотока. Она отметила, что в этот список входят Вьетнам, Египет, Индия, ОАЭ, Таиланд, Тунис и Турция.

