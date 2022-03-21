ФАС предостерегла трех туроператоров от заявлений о росте цен
Федеральная антимонопольная служба выдала трем туроператорам предостережения из-за публичных заявлений о росте цен на летний отдых в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что предостережения были выданы туроператорам «Мультитур» и «Дельфин», а также группе компаний Atelika Hotel Group. Там говорится о недопустимости нарушать закон о защите конкуренции. ФАС подчеркнула, что прогнозы о повышении цен туроператоры озвучивали в СМИ.
Служба сообщила, что подобные публичные заявления могут привести к необоснованному росту цен и ажиотажному спросу на услуги.
Ранее член Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева в пресс-центре НСН заявила, что на сегодняшний день «открытые» для россиян туристические страны заинтересованы в увеличении турпотока. Она отметила, что в этот список входят Вьетнам, Египет, Индия, ОАЭ, Таиланд, Тунис и Турция.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+31 035 / сут.
Умерли
364 тыс.+434 / сут.
Выздоровели
16,2 млн+74 675 / сут.
- ГСЧС Украины: Утечка аммиака в Сумах локализована
- СМИ: Китай продолжил сближение с Россией несмотря на давление США
- В Крыму рекомендовали Украине «не мешкать» с признанием российского статуса полуострова
- Первый зампред Швецов покинет Центробанк
- В России появится система блокировки спам-звонков и SMS
- Актриса Чулпан Хаматова покинула Россию
- Дегтярев обнародовал «пророчество» Жириновского о желании НАТО завладеть Крымом
- В Ростове-на-Дону 13 человек госпитализировали после прорыва теплотрассы
- Утечка аммиака произошла на химзаводе в Сумах
- Псаки: Байден после саммита в Брюсселе отправится в Польшу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru