ФАС предостерегла трех туроператоров от заявлений о росте цен

Федеральная антимонопольная служба выдала трем туроператорам предостережения из-за публичных заявлений о росте цен на летний отдых в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Отмечается, что предостережения были выданы туроператорам «Мультитур» и «Дельфин», а также группе компаний Atelika Hotel Group. Там говорится о недопустимости нарушать закон о защите конкуренции. ФАС подчеркнула, что прогнозы о повышении цен туроператоры озвучивали в СМИ.

Служба сообщила, что подобные публичные заявления могут привести к необоснованному росту цен и ажиотажному спросу на услуги.

Ранее член Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева в пресс-центре НСН заявила, что на сегодняшний день «открытые» для россиян туристические страны заинтересованы в увеличении турпотока. Она отметила, что в этот список входят Вьетнам, Египет, Индия, ОАЭ, Таиланд, Тунис и Турция.

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ФОТО: РИА Новости, Константин Михальчевский
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