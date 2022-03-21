Президент Союза турагентств Голов: Крым может стать для туристов второй Антальей

Крым может стать второй Антальей в туристическом плане, но для этого нужно время, деньги и поддержка государства, сообщает телеканал «360» со ссылкой на президента Совета туристических агентств Сергея Голова.

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По его словам, необходимы вспомогательные экономические меры со стороны кабмина России, чтобы бизнес пришел на полуостров и оставался там надолго, так как туристический потенциал Крыма очень большой.

По словам Голова, для начала могут быть организованы кемперные площадки для того, чтобы люди, могли приехать туда на автомобиле, если им недоступен авиаперелет. Как отметил президент, в настоящее время в России начал развиваться такой вид отдыха, как путешествие на автомобиле с прицепом.

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ФОТО: РИА Новости, Константин Михальчевский
ТЕГИ:Внутренний ТуризмКрым
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