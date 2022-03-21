Президент Союза турагентств Голов: Крым может стать для туристов второй Антальей
Крым может стать второй Антальей в туристическом плане, но для этого нужно время, деньги и поддержка государства, сообщает телеканал «360» со ссылкой на президента Совета туристических агентств Сергея Голова.
По его словам, необходимы вспомогательные экономические меры со стороны кабмина России, чтобы бизнес пришел на полуостров и оставался там надолго, так как туристический потенциал Крыма очень большой.
По словам Голова, для начала могут быть организованы кемперные площадки для того, чтобы люди, могли приехать туда на автомобиле, если им недоступен авиаперелет. Как отметил президент, в настоящее время в России начал развиваться такой вид отдыха, как путешествие на автомобиле с прицепом.
Ранее была составлена подборку подходящих порталов и мобильных приложений для бронирования жилья. Это стало ответом на уход из Россиии Booking и Airbnb.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+31 035 / сут.
Умерли
364 тыс.+434 / сут.
Выздоровели
16,2 млн+74 675 / сут.
- Президент Союза турагентств Голов: Крым может стать для туристов второй Антальей
- Белоруссия договорилась с Россией о смещении части платежей по кредитам
- Британцы разозлились из-за роста цен на фоне антироссийских санкций
- Минск: речи о переходе на российский рубль не идет
- Войска Украины обстреляли Лозовое в ДНР
- Минобороны: завершается разгром нацбатальона «Донбасс»
- Прекращена поисковая операция на месте обрушения в Ярославле
- Россиянам рассказали о проблемах в работе смартфонов из-за VPN
- Замком Черноморского флота Андрей Палий погиб под Мариуполем
- Зеленский предупредил об угрозе Третьей мировой войны, если переговоры России и Украины провалятся
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru