В театре «Модерн» покажут «Нирвану» ко дню рождения Курта Кобейна

«Это история настоящего таланта, человека, который писал музыку изнутри. Я достаточно часто посещаю концерты исполнителей с мировыми именами, и четко вижу, когда на сцене музыкант, а когда артист. Курт Кобейн – музыкант. Отличие в том, что, когда музыкант несет свое творчество, ему не нужна вся эта "мишура", есть только он и музыка, и мы, зрители это чувствуем. Таких настоящих музыкантов очень мало. В спектакле "Нирвана" мы рассказываем историю таланта, который невозможно "убить" никакими запрещенными веществами, ведь музыку создает человек. Это яркая социальная драма», - сказал Грымов.

Состоятся два показа спектакля «Нирвана». Помимо февральского показа зрители увидят эту постановку 28 марта.

Ранее Юрий Грымов в беседе с «Культурным гидом НСН» раскрыл секреты премьеры «Вишневого сада».

