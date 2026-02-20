В театре «Модерн» покажут «Нирвану» ко дню рождения Курта Кобейна

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в интервью НСН рассказал о спектакле «Нирвана», который выйдет 21 февраля ко дню рождения лидера группы Nirvana Курта Кобейна.

Легендарному музыканту могло бы 20 февраля исполниться 59 лет. Грымов отметил, что Кобейн – это талант, который невозможно «убить». Именно об этом его спектакль.

«Ребусы и перевертыши»: Юрий Грымов о премьере «Вишневого сада» и переделках классики

«Это история настоящего таланта, человека, который писал музыку изнутри. Я достаточно часто посещаю концерты исполнителей с мировыми именами, и четко вижу, когда на сцене музыкант, а когда артист. Курт Кобейн – музыкант. Отличие в том, что, когда музыкант несет свое творчество, ему не нужна вся эта "мишура", есть только он и музыка, и мы, зрители это чувствуем. Таких настоящих музыкантов очень мало. В спектакле "Нирвана" мы рассказываем историю таланта, который невозможно "убить" никакими запрещенными веществами, ведь музыку создает человек. Это яркая социальная драма», - сказал Грымов.

Состоятся два показа спектакля «Нирвана». Помимо февральского показа зрители увидят эту постановку 28 марта.

Ранее Юрий Грымов в беседе с «Культурным гидом НСН» раскрыл секреты премьеры «Вишневого сада».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:СпектакльТеатр МодернЮрий Грымов

Горячие новости

Все новости

партнеры