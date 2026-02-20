Аделию Петросян пригласили для участия в гала-концерте Олимпиады-2026

Российскую фигуристку Аделию Петросян пригласили для участия в показательных выступлениях на Олимпиаде-2026 в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

Американка Лью выиграла Олимпиаду в женском одиночном катании

Также в мероприятии примут участие представительницы США Алиса Лью и Эмбер Гленн, Каори Сакамото и Ами Накаи из Японии, Нина Петрыкина (Эстония) и Ли Хэ Ин (Южная Корея).

Кроме того, в показательных выступлениях, которые пройдут 21 февраля, заявлены мужчины-одиночники и спортивные пары.

Ранее Аделия Петросян заявила, что намерена выступить на Олимпийских играх 2030 года во Французских Альпах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

