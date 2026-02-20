Появление Ангелы Меркель на съезде ХДС в Германии явно свидетельствует о том, что она возвращается в политику и вероятно, хочет занять пост президента ФРГ. Об этом НСН рассказал немецкий политолог Александр Рар.

В пятницу, 20 февраля в Штутгарте открылся съезд Христианско-демократического союза (ХДС) — правящей в ФРГ партии, к которой принадлежит канцлер Германии Фридрих Мерц. Его также посетила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель – впервые после ухода с поста главы правительства. Трансляцию мероприятия вел телеканал NTV. Рар раскрыл, что, вероятно, планы у политика амбициозные.

«Да, Меркель возвращается в политику. Это большой сюрприз, что она появилась на этом съезде. Кстати, она вошла в зал в зеленом жакете и с черным шарфом. Как говорят, это означает, что она открыто выступает за коалицию «Зеленых» и христианских демократов. Это все интересно. Я лично думаю, что она хочет стать президентом Германии. Пока она официально отказывалась, говорила, что ни в коем случае в большую политику не вернется, но, я думаю, что она хочет, чтобы ее просили. И ее поведение на съезде, то, что она там общается, и что все камеры на нее, а не на Мерца - это тоже свидетельство того, что она хочет вернуться. Канцлером она, естественно, никогда уже не станет, а вот пост президента даст ей возможность иметь большое влияние на большую политику. И это такой первый шаг, чтобы проверить, как общество, партия относятся к ее "камбэку"», - рассказал он.