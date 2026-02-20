Президент и переговорщик от ЕС: Меркель пророчат мощный «камбек»
Александр Рар заявил НСН, что, по его мнению, лишь Ангела Меркель и Герхард Шредер могли бы разговаривать с Владимиром Путиным от Европы для решения ситуации по Украине.
Появление Ангелы Меркель на съезде ХДС в Германии явно свидетельствует о том, что она возвращается в политику и вероятно, хочет занять пост президента ФРГ. Об этом НСН рассказал немецкий политолог Александр Рар.
В пятницу, 20 февраля в Штутгарте открылся съезд Христианско-демократического союза (ХДС) — правящей в ФРГ партии, к которой принадлежит канцлер Германии Фридрих Мерц. Его также посетила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель – впервые после ухода с поста главы правительства. Трансляцию мероприятия вел телеканал NTV. Рар раскрыл, что, вероятно, планы у политика амбициозные.
«Да, Меркель возвращается в политику. Это большой сюрприз, что она появилась на этом съезде. Кстати, она вошла в зал в зеленом жакете и с черным шарфом. Как говорят, это означает, что она открыто выступает за коалицию «Зеленых» и христианских демократов. Это все интересно. Я лично думаю, что она хочет стать президентом Германии. Пока она официально отказывалась, говорила, что ни в коем случае в большую политику не вернется, но, я думаю, что она хочет, чтобы ее просили. И ее поведение на съезде, то, что она там общается, и что все камеры на нее, а не на Мерца - это тоже свидетельство того, что она хочет вернуться. Канцлером она, естественно, никогда уже не станет, а вот пост президента даст ей возможность иметь большое влияние на большую политику. И это такой первый шаг, чтобы проверить, как общество, партия относятся к ее "камбэку"», - рассказал он.
При этом Рар раскрыл, что у Меркель все еще есть сильные козыри и влияние на немецкое общество. Также он поделился мнением, что Меркель едва ли не единственная, кто бы мог в теории проводить переговоры от Европы по урегулированию украинского конфликта с президентом России Владимиром Путиным.
«Мерц, конечно, везде расставил своих людей. То есть влияния через людей у Меркель нет. Но у нее другое влияние в том смысле, что люди вспоминают, что при ней в Германии немцам жилось очень хорошо, и она с этим аргументом всегда может выходить на публику. Я думаю, что она хочет, чтобы ее выдвинули от Германии и потом от Европы как главного переговорщика на украинском направлении, чтобы она полетела от ЕС с мандатом Европы в Москву и начала бы переговоры с Путиным. Честно говоря, я вижу только двух людей, которые могут вести такие переговоры от Европы сегодня, все другие себя тотально скомпрометировали. А вот Меркель и Шредер (экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. – Прим. НСН) очень близко работали с Путиным и для посреднической миссии очень подходят. Но Шредер всё-таки пользуется меньшим доверием в самой Европе и уже старый, поэтому я как главного кандидата уже его бы не рассматривал», - раскрыл он.
Что касается Мерца, то по итогам съезда ХДС ожидается его переизбрание на пост председателя партии, что фактически закрепит за ним роль кандидата в канцлеры от ХДС на следующих выборах в бундестаг, которые должны пройти в 2029 году. Рар отметил, что здесь пока рано строить прогнозы.
«Во-первых, до 2029 года еще очень далеко, и многие эксперты предсказывают, что будут, как и в прошлый раз, преждевременные выборы, потому что это правительство не дотянет до 2029 года. Выборы могут произойти уже в 2027 или в 2028 году, потому что кризисов много, они не решаются. Последний раз, в прошлом году, Мерц получил 90% голосов поддержки, я думаю, что этот результат он может удержать. Больше не будет, но меньше тоже не будет», - подытожил он.
Ранее доцент Финансового университета, политолог Вадим Трухачев заявил, что Меркель могут выдвинуть на пост президента страны «за неимением никого другого», а действующий канцлер ФРГ Фридрих Мерц выглядит «бледно» на ее фоне, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
