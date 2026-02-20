Представитель Самойловой предложил Джигану подписать мировое соглашение

По его словам, мировое соглашение является «наилучшим вариантом завершения любого семейного спора». При этом принципиальное значение имеют условия такого договора, однако они не обсуждались.

Жорин указал, что Джиган не меняет свою позицию и рассчитывает, что Самойлова согласится поровну разделить нажитое имущество, что соответствует закону.

«В этом случае процесс может быть прекращён в любой момент путём подписания мирового соглашения либо иных необходимых документов», — заключил юрист.

Ранее представитель Самойловой Олег Тонаканян заявил, что Джиган намерен через суд добиться признания недействительным брачного договора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

