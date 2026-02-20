Представитель Самойловой предложил Джигану подписать мировое соглашение
Представитель блогера Оксаны Самойловой перед началом бракоразводного процесса предложил рэперу Джигану (Денис Устименко) подписать мировое соглашение. Об этом в беседе с «Пятым каналом» заявил адвокат музыканта Сергей Жорин.
По его словам, мировое соглашение является «наилучшим вариантом завершения любого семейного спора». При этом принципиальное значение имеют условия такого договора, однако они не обсуждались.
Жорин указал, что Джиган не меняет свою позицию и рассчитывает, что Самойлова согласится поровну разделить нажитое имущество, что соответствует закону.
«В этом случае процесс может быть прекращён в любой момент путём подписания мирового соглашения либо иных необходимых документов», — заключил юрист.
Ранее представитель Самойловой Олег Тонаканян заявил, что Джиган намерен через суд добиться признания недействительным брачного договора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Залужный сравнил конфликт с Россией с боем против Тайсона
- Некому преподавать: Раскрыты причины дефицита автослесарей в России
- Водитель утонувшего на Байкале УАЗа вез туристов по закрытой дороге
- В числе погибших на Байкале оказался ребенок
- Президент и переговорщик от ЕС: Меркель пророчат мощный «камбек»
- Врач назвал возможную причину смерти солиста Shortparis Комягина
- В театре «Модерн» покажут «Нирвану» ко дню рождения Курта Кобейна
- Zara зарегистрировала в России товарный знак
- Финансист объяснил, почему российская молодежь считает ипотеку рабством
- Аделию Петросян пригласили для участия в гала-концерте Олимпиады-2026