Минюст признал иноагентом политолога Александра Кынева

Политолог Александр Кынева и политик Алексей Черемушкин были признаны иностранными агентами. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РФ.

Журналиста-иноагента Катаева заочно приговорили к году и четырем месяцам колонии

В ведомстве указали, что они распространяли фейки о решениях и политике властей РФ, участвовал в распространении материалов нежелательных организаций, выступали против проведения специальной военной операции на Украине.

Также в реестр иноагентов были включены журналисты Владимир Севриновский и Аурен Хабичев, организация Европейский молодежный форум (European Youth Forum).

Ранее Минюст признал иностранным агентом шахматиста Дениса Билунова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

