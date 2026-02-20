Минюст признал иноагентом политолога Александра Кынева
Политолог Александр Кынева и политик Алексей Черемушкин были признаны иностранными агентами. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РФ.
В ведомстве указали, что они распространяли фейки о решениях и политике властей РФ, участвовал в распространении материалов нежелательных организаций, выступали против проведения специальной военной операции на Украине.
Также в реестр иноагентов были включены журналисты Владимир Севриновский и Аурен Хабичев, организация Европейский молодежный форум (European Youth Forum).
Ранее Минюст признал иностранным агентом шахматиста Дениса Билунова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
