Минюст признал иноагентом политолога Александра Кынева

В ведомстве указали, что они распространяли фейки о решениях и политике властей РФ, участвовал в распространении материалов нежелательных организаций, выступали против проведения специальной военной операции на Украине.

Также в реестр иноагентов были включены журналисты Владимир Севриновский и Аурен Хабичев, организация Европейский молодежный форум (European Youth Forum).

Ранее Минюст признал иностранным агентом шахматиста Дениса Билунова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».