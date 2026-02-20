Zara зарегистрировала в России товарный знак
Бренд одежды Zara, входящий в испанскую Inditex Group, зарегистрировал в России товарный знак. Об этом со ссылкой на данные Роспатента сообщает РИА Новости.
Речь идёт о товарном знаке Zara Origins. Заявление на его регистрацию было подано в марте 2025 испанской компанией «Индустрия Де Дисено Текстил».
Регистрация знака позволяет Zara продавать на российском рынке одежду, обувь, шубы, головные уборы, купальники, аксессуары, спортивную и пляжную обувь.
Ранее модный дом Chanel зарегистрировал в России товарные знаки «Шанель» и «Les Eaux de Chanel», а также запатентовал изображение фирменной коробки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Президент и переговорщик от ЕС: Меркель пророчат мощный «камбек»
- Врач назвал возможную причину смерти солиста Shortparis Комягина
- В театре «Модерн» покажут «Нирвану» ко дню рождения Курта Кобейна
- Zara зарегистрировала в России товарный знак
- Финансист объяснил, почему российская молодежь считает ипотеку рабством
- Аделию Петросян пригласили для участия в гала-концерте Олимпиады-2026
- Представитель Самойловой предложил Джигану подписать мировое соглашение
- Минюст признал иноагентом политолога Александра Кынева
- «Это всегда риск!»: Гибель китайских туристов на Байкале ударит по индустрии
- Политолог назвал главных претендентов на место Зеленского