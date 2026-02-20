Zara зарегистрировала в России товарный знак

Умер журналист НСН, театральный критик Михаил Синтин Минсельхоз считает, что рост оптовых цен на яйца почти не скажется на рознице Суд в Курске вынес приговор по делу о хищениях при строительстве защитных сооружений Минюст признал иноагентами политолога Кынева и писателя Севриновского Форум СТД в Сочи соберет представителей почти 50 театров юга РФ