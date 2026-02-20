СМИ: На Байкале ушел под лед «УАЗ» с туристами из КНР, погибли восемь человек
Автомобиль «УАЗ» с туристами провалился под лед на Байкале, погибли восемь человек. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA.
Отмечается, что машина перевозила туристов из Китая. Путешественники следовали на экскурсию к мысу Три Брата, в салоне находились девять человек.
По предварительным данным, водитель не заметил трещины, и авто провалилось под лед. Погибли семь граждан Китая и водитель. Один турист смог выбраться.
В свою очередь, портал «ИрСити» уточнил, что машина с туристами провалилась под лед рядом с островом Ольхон. Издание не подтверждает информацию о погибших, данные уточняются. На месте инцидента находятся экстренные службы.
Ранее на льду Байкала в местности Маломорец опрокинулся «УАЗ» с туристами, погибла женщина.
