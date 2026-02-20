Финансист объяснил, почему российская молодежь считает ипотеку рабством
Молодые россияне считают ипотеку кабалой или рабством потому, что им морально тяжело подписать контракт на 25–30 лет. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.
Он пояснил, что при оформлении ипотеки люди оказываются «жёстко привязаны к работе», им приходится отказываться от путешествий, и, в целом, происходит «серьёзное падение уровня жизни и свободы».
Кроме того, большинству молодых людей в возрасте до 28 лет жилищные кредиты недоступны, так как у них ещё нет большого опыта работы, а значит и достойного заработка для накопления активов.
«Нет ни «наследственной» квартиры, так как родители ещё живы, ни автомобиля — ничего, что можно было бы продать для оплаты первоначального взноса. А без этого взноса вход в ипотеку всё равно закрыт», — заключил эксперт.
Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ставки по рыночной ипотеке, скорее всего, не опустятся до уровней 2018-2019 годов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Президент и переговорщик от ЕС: Меркель пророчат мощный «камбек»
- Врач назвал возможную причину смерти солиста Shortparis Комягина
- В театре «Модерн» покажут «Нирвану» ко дню рождения Курта Кобейна
- Zara зарегистрировала в России товарный знак
- Финансист объяснил, почему российская молодежь считает ипотеку рабством
- Аделию Петросян пригласили для участия в гала-концерте Олимпиады-2026
- Представитель Самойловой предложил Джигану подписать мировое соглашение
- Минюст признал иноагентом политолога Александра Кынева
- «Это всегда риск!»: Гибель китайских туристов на Байкале ударит по индустрии
- Политолог назвал главных претендентов на место Зеленского