Финансист объяснил, почему российская молодежь считает ипотеку рабством

Он пояснил, что при оформлении ипотеки люди оказываются «жёстко привязаны к работе», им приходится отказываться от путешествий, и, в целом, происходит «серьёзное падение уровня жизни и свободы».

Кроме того, большинству молодых людей в возрасте до 28 лет жилищные кредиты недоступны, так как у них ещё нет большого опыта работы, а значит и достойного заработка для накопления активов.

«Нет ни «наследственной» квартиры, так как родители ещё живы, ни автомобиля — ничего, что можно было бы продать для оплаты первоначального взноса. А без этого взноса вход в ипотеку всё равно закрыт», — заключил эксперт.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ставки по рыночной ипотеке, скорее всего, не опустятся до уровней 2018-2019 годов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».