Врач назвал возможную причину смерти солиста Shortparis Комягина
Причиной смерти солиста группы Shortparis Николая Комягина могла стать аритмия. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Госуниверситета просвещения, врач-хирург Александр Умнов.
Журналистка Ксения Собчак ранее сообщила, что 39-летнему музыканту стало плохо после тренировки по боксу и у него «сердце не выдержало».
Умнов предположил, что вряд ли это была первая тренировка Комягина, а это значит, что «организм был более-менее подготовленный». Однако сильные нагрузки, по его словам, могут приводить к проблемам с сердцем.
«Также не исключен и инфаркт. Внезапные резкие нагрузки на сердце... могли стать причиной спазма коронарных артерий, а дальше и смерти», — заключил эксперт.
Ранее в возрасте 47 лет умер основатель группы «3 Doors Down» Брэдли Кирк Арнольд, у которого врачи диагностировали «светлоклеточную карциному почки с метастазами в легкие» четвертой стадии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Залужный сравнил конфликт с Россией с боем против Тайсона
- Некому преподавать: Раскрыты причины дефицита автослесарей в России
- Водитель утонувшего на Байкале УАЗа вез туристов по закрытой дороге
- В числе погибших на Байкале оказался ребенок
- Президент и переговорщик от ЕС: Меркель пророчат мощный «камбек»
- Врач назвал возможную причину смерти солиста Shortparis Комягина
- В театре «Модерн» покажут «Нирвану» ко дню рождения Курта Кобейна
- Zara зарегистрировала в России товарный знак
- Финансист объяснил, почему российская молодежь считает ипотеку рабством
- Аделию Петросян пригласили для участия в гала-концерте Олимпиады-2026