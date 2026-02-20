Врач назвал возможную причину смерти солиста Shortparis Комягина

Журналистка Ксения Собчак ранее сообщила, что 39-летнему музыканту стало плохо после тренировки по боксу и у него «сердце не выдержало».

Умнов предположил, что вряд ли это была первая тренировка Комягина, а это значит, что «организм был более-менее подготовленный». Однако сильные нагрузки, по его словам, могут приводить к проблемам с сердцем.

«Также не исключен и инфаркт. Внезапные резкие нагрузки на сердце... могли стать причиной спазма коронарных артерий, а дальше и смерти», — заключил эксперт.

Ранее в возрасте 47 лет умер основатель группы «3 Doors Down» Брэдли Кирк Арнольд, у которого врачи диагностировали «светлоклеточную карциному почки с метастазами в легкие» четвертой стадии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

