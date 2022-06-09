Кешбэк на поездки на Дальний Восток увеличат до 40 тысяч рублей
9 июня 202221:58
Кешбэк (возврат денег) при поездках на Дальний Восток увеличат до 40 тысяч рублей. Такое поручение дал президент Владимир Путин, передает ТАСС.
Так, 40 тысяч рублей станут предельным размером кешбэка с поездки.
Ранее в апреле текущего года в ходе встречи с работниками космодрома «Восточный» Путин поручал увеличить туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток в два раза.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru