Кешбэк на поездки на Дальний Восток увеличат до 40 тысяч рублей

Кешбэк (возврат денег) при поездках на Дальний Восток увеличат до 40 тысяч рублей. Такое поручение дал президент Владимир Путин, передает ТАСС.

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Так, 40 тысяч рублей станут предельным размером кешбэка с поездки.

Ранее в апреле текущего года в ходе встречи с работниками космодрома «Восточный» Путин поручал увеличить туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток в два раза.

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ФОТО: Курильские острова РИА Новости / Сергей Красноухов
ТЕГИ:ТуризмДальний Восток
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