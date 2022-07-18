Союз туриндустрии: За 37 тысяч рублей сервис высокого уровня в отпуске невозможен
Большинство россиян отдыхают в кемпингах, частном секторе и небольших отелях, где нет высокого уровня сервиса, сказал НСН эксперт Илья Уманский.
Россияне в среднем тратят на отпуск 35-37 тысяч рублей и на такую сумму сложно найти высокий уровень сервиса. Чаще люди останавливаются в кемпингах, частном секторе и небольших отелях, заявил руководитель комитета Российского союза туриндустрии Илья Уманский в разговоре с с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее портал SuperJob провел опрос и выяснил, что летним отпуском в этом году полностью или скорее удовлетворены по 26% россиян. 21% скорее недоволен отдыхом. 27% считают, что их отпуск совершенно не задался. В целом недовольны отпуском 52% среди женщин и 45% среди мужчин.
«Нельзя судить по этому опросу о качестве отдыха в стране. Его результаты не связаны с качеством проведенного отпуска, а связаны с тем, что люди пошли не тогда, когда ожидали, получили не ту продолжительность, погода, место проведение и сюда подмешиваются результаты проведенного отпуска. Если говорить о качестве отдыха в стране, то оно очень разное. Есть отели, способные оказывать высокий уровень сервиса, а есть большое количество иных средств размещения, которые не дотягивают до сервиса и качество отдыха в них невысоко. Средняя сумма, которую люди тратят на отдых, не превышает 35-37 тысяч рублей. Конечно, за такую цену говорить о высоком уровне сервиса и качестве говорить не приходится. Большинство Россияне отдыхают в кемпингах, частном секторе, небольших отелях, там, где сложно говорить о высоком уровне сервиса и может с этим связаны результаты опроса», - сказал Уманский.
Развитие конкуренции, по его словам, сможет повысить уровень сервиса. В стране принят национальный проект по развитию туризма.
«В частности, инвесторам субсидируется налоговая ставка, есть программа развития персонала, повышения квалификации. Рано или поздно это (повышение уровня качества и сервиса, - прим. НСН) произойдет. Если говорить о комфортабельности, то курорты с наибольшей конкуренцией можно назвать комфортными. На первое место надо поставить курорты Краснодарского края – начиная от Сочи до Евпатории, курорты Кавказских Минеральных Вод – Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск. Если уйти от курортов, то стоит упомянуть наши столицы: Москву, Санкт-Петербург, Казань, где сделаны большие шаги в сторону гостеприимства и туризма», - говорит Уманский.
Ранее директор НКО «Объединение Автопассажирских Перевозчиков» Татьяна Ракулова рассказала НСН, что самым популярным и модным направлением автобусного туризма этим летом стал Кавказ, спрос на который оказался рекордным.
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