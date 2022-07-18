Союз туриндустрии: За 37 тысяч рублей сервис высокого уровня в отпуске невозможен

Ранее портал SuperJob провел опрос и выяснил, что летним отпуском в этом году полностью или скорее удовлетворены по 26% россиян. 21% скорее недоволен отдыхом. 27% считают, что их отпуск совершенно не задался. В целом недовольны отпуском 52% среди женщин и 45% среди мужчин.

«Нельзя судить по этому опросу о качестве отдыха в стране. Его результаты не связаны с качеством проведенного отпуска, а связаны с тем, что люди пошли не тогда, когда ожидали, получили не ту продолжительность, погода, место проведение и сюда подмешиваются результаты проведенного отпуска. Если говорить о качестве отдыха в стране, то оно очень разное. Есть отели, способные оказывать высокий уровень сервиса, а есть большое количество иных средств размещения, которые не дотягивают до сервиса и качество отдыха в них невысоко. Средняя сумма, которую люди тратят на отдых, не превышает 35-37 тысяч рублей. Конечно, за такую цену говорить о высоком уровне сервиса и качестве говорить не приходится. Большинство Россияне отдыхают в кемпингах, частном секторе, небольших отелях, там, где сложно говорить о высоком уровне сервиса и может с этим связаны результаты опроса», - сказал Уманский.

Развитие конкуренции, по его словам, сможет повысить уровень сервиса. В стране принят национальный проект по развитию туризма.

«В частности, инвесторам субсидируется налоговая ставка, есть программа развития персонала, повышения квалификации. Рано или поздно это (повышение уровня качества и сервиса, - прим. НСН) произойдет. Если говорить о комфортабельности, то курорты с наибольшей конкуренцией можно назвать комфортными. На первое место надо поставить курорты Краснодарского края – начиная от Сочи до Евпатории, курорты Кавказских Минеральных Вод – Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск. Если уйти от курортов, то стоит упомянуть наши столицы: Москву, Санкт-Петербург, Казань, где сделаны большие шаги в сторону гостеприимства и туризма», - говорит Уманский.

Ранее директор НКО «Объединение Автопассажирских Перевозчиков» Татьяна Ракулова рассказала НСН, что самым популярным и модным направлением автобусного туризма этим летом стал Кавказ, спрос на который оказался рекордным.

