Эрдоган подтвердил запрет на новогодние вечеринки в отелях Турции
Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что в отелях и на виллах страны будет действовать полный запрет на новогодние развлекательные программы. По его словам, контролировать соблюдение запрета будут службы безопасности, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что запрет на новогодние вечеринки в отелях Турции будет действовать с 21.00 31 декабря этого года до 5.00 4 января 2021 года.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции НСН рассказала, в какую страну россияне чаще всего ездили отдыхать в 2020 году.
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