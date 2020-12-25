Эрдоган подтвердил запрет на новогодние вечеринки в отелях Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что в отелях и на виллах страны будет действовать полный запрет на новогодние развлекательные программы. По его словам, контролировать соблюдение запрета будут службы безопасности, передает РИА Новости.

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Ранее сообщалось, что запрет на новогодние вечеринки в отелях Турции будет действовать с 21.00 31 декабря этого года до 5.00 4 января 2021 года.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Вяткин
ТЕГИ:КоронавирусТурция
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