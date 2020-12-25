Эрдоган подтвердил запрет на новогодние вечеринки в отелях Турции

Ранее сообщалось, что запрет на новогодние вечеринки в отелях Турции будет действовать с 21.00 31 декабря этого года до 5.00 4 января 2021 года.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции НСН рассказала, в какую страну россияне чаще всего ездили отдыхать в 2020 году.

