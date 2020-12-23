Названа самая популярная для российских туристов страна в 2020 году

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России на пресс-конференции НСН рассказала об основных направлениях выездного туризма для россиян.

Коронавирус внес серьезные коррективы в работу туристической индустрии во всем мире. Отрасль оказалась в тяжелом положении из-за ограничительных мер, которые власти разных стран были вынуждены ввести, закрыв границы. В частности, COVID-19 заставил россиян пересмотреть планы на отдых за границей.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции НСН рассказала, в какую страну россияне чаще всего ездили отдыхать в 2020 году.

«Выездной туризм в текущем году представлен по сути пятью основными направлениями. Прирост произошел только на одном направлении - это Танзания. Турция, ОАЭ, Куба и Мальдивы заметно не досчитались российских туристов», - отметила она.

Ранее глава управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова заявила, что границы города останутся открытыми, однако гостям из других регионов не рекомендуется приезжать, а жителям города — выезжать из северной столицы.

Ранее один из банков провел исследование и выяснил, что всего один процент россиян планирует провести новогодние каникулы за границей. Политолог Дмитрий Орешкин в интервью НСН назвал три причины подобной ситуации, увидев признаки нового «железного занавеса».

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