Названа самая популярная для российских туристов страна в 2020 году

Коронавирус внес серьезные коррективы в работу туристической индустрии во всем мире. Отрасль оказалась в тяжелом положении из-за ограничительных мер, которые власти разных стран были вынуждены ввести, закрыв границы. В частности, COVID-19 заставил россиян пересмотреть планы на отдых за границей.



Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции НСН рассказала, в какую страну россияне чаще всего ездили отдыхать в 2020 году.



«Выездной туризм в текущем году представлен по сути пятью основными направлениями. Прирост произошел только на одном направлении - это Танзания. Турция, ОАЭ, Куба и Мальдивы заметно не досчитались российских туристов», - отметила она.



Ранее глава управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова заявила, что границы города останутся открытыми, однако гостям из других регионов не рекомендуется приезжать, а жителям города — выезжать из северной столицы.



Ранее один из банков провел исследование и выяснил, что всего один процент россиян планирует провести новогодние каникулы за границей. Политолог Дмитрий Орешкин в интервью НСН назвал три причины подобной ситуации, увидев признаки нового «железного занавеса».

