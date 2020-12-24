Глава Ростуризма дала прогноз по возобновлению путешествий за границу

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что активные международные туристические потоки возобновятся не раньше второго полугодия 2021 года, сообщает ТАСС.

По мнению Догузовой, въездные потоки, от которых зависит оборот туристической отрасли, восстановятся не раньше 2022 года, при этом всё будет напрямую связано с эпидемиологической ситуацией.

Также глава Ростуризма рассказала, что в ведомстве рассчитывают на продолжение восстановления внутреннего туризма в 2021 году, как минимум, к докризисным показателям.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе заявила, что потери туристической индустрии из-за пандемии превысили 1,3 триллиона рублей.

