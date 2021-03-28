Эксперты рассказали о важных для туристов услугах в отелях

Согласно исследованию среди более чем 300 агентов из 70 российских городов, большинство туристов ориентируются на: стоимость проживания (90 процентов), отзывы других гостей (83 процента). Также путешественников интересует близость к морю в летний период и подъемник в зимнее время года (по 76 процентов).

58 процентов отдыхающих спрашивают о возможности бесплатной отмены бронирования, о расстоянии от отеля до достопримечательностей (34 процента), количестве звезд у гостиницы (32 процента).

Цена за ночь в отелях в туристических регионах России на предстоящее лето уже подорожала в среднем на 15–20% по сравнению с прошлым годом, и ближе к июню цены будут только расти. Отельеры увеличивают стоимость, чтобы расплатиться с кредитами, которые взяли в период простоя.

Вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников в эфире НСН призвал не связывать подорожание с компенсацией неких прошлых потерь отельеров из-за коронавируса. По его словам, цены на российские гостиницы растут из-за закрытых границ.

