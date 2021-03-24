«Ехать некуда». Названа причина роста цен в российских отелях
Вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников в эфире НСН объяснил подорожание отсутствием конкурентного предложения.
Цена за ночь в гостинице в туристических регионах России этим летом уже подорожала в среднем на 15–20% по сравнению с прошлым годом, и ближе к июню цены будут только расти. Отельеры увеличивают стоимость, чтобы расплатиться с кредитами, которые взяли в период простоя, пишут «Известия».
Вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников в эфире НСН призвал не связывать подорожание с компенсацией неких прошлых потерь отельеров из-за коронавируса. По его словам, цены на российские гостиницы растут из-за закрытых границ.
«Я бы не стал все связывать с пандемией. У нас все выросло в цене. Начиная от продуктов питания и заканчивая коммунальными платежами. Мало того, что это растет у нас в пределах инфляции, так еще и по некоторым позициям абсолютно необъяснимо. Те компании, которые имели проблемы в прошлом, давно уже либо умерли, либо поменяли собственника, либо что-то с ними произошло. Здесь цена зависит от того, что ехать больше некуда. Это ключевая причина. Заграница практически закрыта. По телевизору нагнетают, что лучше в этом году никуда не планировать поездки. Это действительно правда. Нестабильность сподвигла людей либо ехать куда-то по стране, либо не ехать никуда. История роста цены будет тянуться до тех пор, пока не появятся другие места отдыха, пока не будет конкурентного предложения», - рассказал он.
Собеседник НСН добавил, что те, кто привык путешествовать по зарубежным странам, едут в путешествия по России, и их не смущает относительно высокая цена на размещение.
«Потенциальный потребитель смотрит на ситуацию в комплексе. Есть населенные пункты даже на Черноморском побережье, такие как Лазаревское, куда еще нужно ехать от аэропорта часа два. Там не было широкого наплыва туристов. Делать анализ на основании отдельно взятых локаций не совсем корректно. Вдобавок произошло обнищание народа, это даже правительство признает. Большое количество людей лишилось дохода. И некоторые люди, которые весь год копили деньги, чтобы вывести детей на море, сейчас не могут это себе позволить по причине нехватки средств. Другое дело, что те, кто привык путешествовать за границу, сейчас не могут это сделать, потому что авиасообщение закрыто, и они готовы тратить деньги», - отметил он.
Сервисы бронирования подтвердили тренд на подорожание летнего размещения, но отметили, что уже в марте цены взлетели еще сильнее. Так, по данным сервиса Ostrovok.ru, с 1 по 15 марта средняя стоимость одной ночи в гостинице в Краснодарском крае в среднем увеличилась на 35%, в Санкт-Петербурге на 30%, а в Крыму — на 15%.
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