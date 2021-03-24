«Ехать некуда». Названа причина роста цен в российских отелях

Цена за ночь в гостинице в туристических регионах России этим летом уже подорожала в среднем на 15–20% по сравнению с прошлым годом, и ближе к июню цены будут только расти. Отельеры увеличивают стоимость, чтобы расплатиться с кредитами, которые взяли в период простоя, пишут «Известия».

Вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников в эфире НСН призвал не связывать подорожание с компенсацией неких прошлых потерь отельеров из-за коронавируса. По его словам, цены на российские гостиницы растут из-за закрытых границ.

«Я бы не стал все связывать с пандемией. У нас все выросло в цене. Начиная от продуктов питания и заканчивая коммунальными платежами. Мало того, что это растет у нас в пределах инфляции, так еще и по некоторым позициям абсолютно необъяснимо. Те компании, которые имели проблемы в прошлом, давно уже либо умерли, либо поменяли собственника, либо что-то с ними произошло. Здесь цена зависит от того, что ехать больше некуда. Это ключевая причина. Заграница практически закрыта. По телевизору нагнетают, что лучше в этом году никуда не планировать поездки. Это действительно правда. Нестабильность сподвигла людей либо ехать куда-то по стране, либо не ехать никуда. История роста цены будет тянуться до тех пор, пока не появятся другие места отдыха, пока не будет конкурентного предложения», - рассказал он.