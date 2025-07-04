Лидер «Миража» оценил исполнение Люсей Чеботиной песни «Новый герой»

По словам Горбашова, в исполнении Чеботиной не хватило «определенного драйва». При этом лидер «Миража» отметил, что коллектив не против такого исполнения. «Люся молодец, и мы желаем ей новых творческих побед!» — подчеркнул он, назвав Чеботину интересной исполнительницей с оригинальным репертуаром.

Ранее Чеботина рассказала о том, как проходила работа с солистом группы Ленинград Сергеем Шнуровым над их дуэтом «Лучше не будем», и заявила, что у певца отличное чувство юмора и самоиронии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

