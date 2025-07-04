Лидер «Миража» оценил исполнение Люсей Чеботиной песни «Новый герой»

Гитарист, лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов, оценивая кавер певицы Люси Чеботиной на хит коллектива «Новый герой», который она исполнила на спортивной премии Winline, заявил, что это «не ее» песня. Об этом музыкант заявил в интервью изданию «Газета.Ru».

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По словам Горбашова, в исполнении Чеботиной не хватило «определенного драйва». При этом лидер «Миража» отметил, что коллектив не против такого исполнения. «Люся молодец, и мы желаем ей новых творческих побед!» — подчеркнул он, назвав Чеботину интересной исполнительницей с оригинальным репертуаром.

Ранее Чеботина рассказала о том, как проходила работа с солистом группы Ленинград Сергеем Шнуровым над их дуэтом «Лучше не будем», и заявила, что у певца отличное чувство юмора и самоиронии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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