Абрамович планирует создать люксовый бутик-отель в Геленджике
Российский миллиардер Роман Абрамович стал учредителем двух новых юридических лиц в Карелии и Геленджике, которую могут заняться развитием гостиничных объектов. Об этом пишет «Коммерсант».
В начале февраля бизнесмен учредил ООО «УК «Норд Эстейт» и «УК «Юг Эстейт». Основной вид деятельности предприятий – управление недвижимостью.
Собеседник издания рассказал, что миллиардера интересует создание люксового гостиничного актива с виноградников в Геленджике. Исходя из того, что 1 га виноградников в Краснодарском крае стоит 2-5 миллионов рублей, стоимость проекта составит от 200 до 500 миллионов.
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Еще один источник сообщил, что «Норд Эстейт» купила участок на берегу Ладожского озера для строительства дома для собственных нужд миллиардера и высококлассного рекреационного комплекса. Представители бизнесмена отказались от комментариев.
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