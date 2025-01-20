«Начать знакомство»: Россияне едут на Хайнань за пляжным отдыхом и лечением

«Рост турпотока в 11 раз, но пока в пять-шесть раз отстает от потоков 2019 года до пандемии. Мы даже близко пока не приблизились. Еще не хватает прямых перелетов из регионов, сейчас самолеты летают из пяти-шести городов. На Хайнань лучше лететь с апреля по ноябрь-начало декабря. Январь и февраль – это два относительно холодных месяца здесь. Ночью температура может падать до +15, а вода – градусов 20 тепла. Это как в Москве в сентябре», - отметил он.

Россияне едут на Хайнань за пляжным отдыхом и лечением, за пятизвездочный отель придется заплатить до 400 долларов в сутки в любой сезон, добавил Мкртчян.

«Цены здесь практически круглый год одинаковые. По сравнению с 2019 годом цены в долларах выросли примерно на 30%. Можно найти размещение в «трех звездах» за 100-130 долларов за ночь, «четыре звезды» - 150-160 долларов, за «пять звезд» можно заплатить и 300-400 долларов в сутки. Очень важно, где находится отель. 70-75% россиян едут туда за пляжами и лечением, Хайнань не для экскурсий. Лечат любые внутренние болезни: почки, печень, мышечные болезни, кровеносная система. Если вам другие города нужны, отсюда летать туда накладно. 90-95% россиян не покидают территорию Хайнаня», - рассказал он.

По его словам, начинать изучение Китая лучше именно с этого острова.

«Там дешево не бывает вообще, потому что Хайнань – это курорт для китайского рынка, китайцы летают круглый год. А сейчас скоро местный Новый год, цены сейчас выше, чем в августе. Для россиян Хайнань – это хорошая стартовая площадка для посещения Китая. Если человек никогда не был в Китае, Хайнань – это отличный выбор, не надо сначала сразу ехать в крупные города. Нужно посмотреть, твое это вообще или нет – еда, нравы, обычаи», - заключил собеседник НСН.

Недельный тур на одного с экскурсиями по материковому Китаю обойдется россиянам почти в 300 тысяч рублей, заявил генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов «Радиоточке НСН».

