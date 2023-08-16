Эксперт: Самые выгодные горящие туры появятся в ноябре-декабре

По его словам, активный туристический сезон продолжается, а август — «самое дорогое время», в которое нет никаких горящих путевок.

«Цены в этот период повышенные независимо от курса, и сейчас вылет в конце августа стоит дешевле, чем в ближайшие дни», — указал Мельник.

По словам эксперта, туроператоры будут вести свою динамику ценообразования в зависимости от спроса, и пока путевки хорошо раскупают, цены на туры останутся высокими. Стоимость путевок начнет постепенно понижаться в сентябре в случае падения продаж и уменьшения спроса.

Наиболее выгодные горящие туры можно приобрести в конце ноября-начале декабря. Мельник пояснил, что в этот период спрос низкий, при этом у операторов сохраняются места в Египет, ОАЭ и другие сезонные направления.

