Росстат: Цены на туры в Турцию достигли максимума с 2001 года

Цены на отдых в Турции в 2001-м составляли в среднем 11 тысяч рублей и постепенно повышались. К январю 2023 года средняя стоимость тура достигла 52,1 тысячи рублей, резкое повышение цен — с 69 тысяч до 76,2 тысячи — было зафиксировано в мае. В июне поездка в Турцию стоила уже около 81 тысячи, к июлю туры стали дороже еще на 2,4 тысячи.

Кроме того, максимального уровня достигли цены на отдых в ряде других стран. Так, туры в Белоруссию сейчас стоят в среднем 29,3 тысячи рублей, в закавказские страны (Азербайджан, Армению, Грузию) — 54,5 тысячи, в Среднюю Азию (Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) — 63,3 тысячи.

По данным Ассоциации туроператоров России, россияне стали реже бронировать премиальные отели в Турции из-за роста цен на услуги и скачка курса евро, отмечает RT.

Ранее туроператоры сообщили, что стоимость туров в России в августе выросла в среднем на 29-33%, пишет Ura.ru.

