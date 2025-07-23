Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в океане южнее островов Фиджи
23 июля 202508:53
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали на дне Тихого океана к югу от архипелага Фиджи. Об этом рассказали в Геологической службе США (USGS).
«Землетрясение... с эпицентром южнее островов Фиджи в 10.24 по местному времени (06.24 мск)», — говорится в сообщении.
Очаг залегал на глубине 535,4 километра.
Сведений о разрушениях и пострадавших в результате сейсмособытия не приводится.
Ранее на Камчатке произошла серия землетрясений. Самые мощные толчки в акватории у Петропавловска-Камчатского достигали 7,6 балла, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru